نيجيريا.. عشرات الضحايا بانفجار في خط أنابيب نفط (فيديو)
وقع اليوم الخميس، انفجار استهدف خط أنابيب نفط في لاغوس أكبر مدن نيجيريا، وسط أنباء عن مصرع شخصين وإصابة العشرات.
وأكدت وكالة "شينخوا" نقلا عن مصدر خاص أن لصوصا يسرقون النفط خربوا خط أنابيب وحاولوا سرقة الوقود مؤخرا هم من تسببوا في هذا الانفجار.
Two confirmed dead as pipeline explodes at Ijegun, Satellite Town, Lagos.— Sahara Reporters (@SaharaReporters) 4 июля 2019 г.
The explosion was caused by vandals scooping petrol from NNPC pipeline in the area.@NNPCgroup@Fedfireng@lasemasocial@followlasg@jidesanwoolupic.twitter.com/3D6ONChb9y
وقال عنصر من قوات الإنقاذ لم يكشف عن اسمه إن فريق خدمات إطفاء الحرائق الحكومية أخمد الحريق، ويجري حاليا تحديد عدد الضحايا، فيما أكد أحد سكان المنطقة مصرع أشخاص.
وذكرت محطات إذاعية في لاغوس أنه عثر على جثتين مجهولتي الهوية، فيما احترقت سيارات ومتاجر.
وأظهرت لقطات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب وأشخاصا يفرون من موقع الانفجار.
المصدر: وكالات