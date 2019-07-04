بوتين يصل إلى إيطاليا في زيارة خاطفة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها المسؤولين الإيطاليين، كما يعقد لقاء مع البابا فرنسيس في الفاتيكان.

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ومن المطار توجه بوتين مباشرة إلى الفاتيكان، حيث سيستقبله البابا فرنسيس.

وسيستهل بوتين الجزء الرسمي من زيارته إلى إيطاليا بلقاء مع نظيره الإيطالي سيرجو متاريلا، ثم سيجري محادثات مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، سيعقبها مؤتمر مشترك لهما ومشاركتهما في حفل اختتام منتدى الحوار الروسي الإيطالي لممثلي المجتمع المدني.

وخارج البرنامج الرسمي من المقرر أن يلتقي بوتين صديقه القديم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني.

المصدر: وكالات