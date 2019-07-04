كاليفورنيا تتبنى قانونا يمنع "التمييز العرقي على أساس التسريحة"

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافن نيوسوم على قانون يمنع أرباب العمل والمدارس من فرض قوانين ضد تسريحات الشعر ذات الأصل الإفريقي "أفرو"، وغيرها من التسريحات الأخرى.

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وينص القانون على أن السياسات الداخلية لأماكن العمل التي تمنع تصفيفات شعر معينة من شأنها التسبب في نتائج اقتصادية وصحية وخيمة، خاصة بالنسبة للأمريكيين من أصل إفريقي.

وجاء في نص القانون أن "التمييز الذي يستهدف تسريحات شعر معينة مرتبطة بعرق محدد هو تمييز عرقي".

وقالت السيناتورة هولي ميتشل التي اقترحت مشروع القانون إن العديد من الأمريكيين من أصل إفريقي يعانون في مقرات عملهم لكي يحافظوا على "صورة مهنية" بسبب تسريحاتهم، مضيفة أن هذه التصفيفات "رمز لهويتنا (...) كما أنها موقف اجتماعي وسياسي في آن واحد".

يذكر أن حالات طرد من العمل والمدارس قد تكررت في الولايات المتحدة بسبب تمسك مواطنين من أصل إفريقي بتسريحات شعر محددة.

المصدر: وكالات