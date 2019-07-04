 
مباشر

بيلاروس.. مقتل شخص وإصابة 10 بسبب ألعاب نارية في ذكرى الاستقلال (فيديو)

أخبار العالم

بيلاروس.. مقتل شخص وإصابة 10 بسبب ألعاب نارية في ذكرى الاستقلال (فيديو)
Reuters VF
ألعاب نارية في مينسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2sq

قتل شخص واحد وأصيب 10 آخرون على الأقل بجروح في العاصمة البيلاروسية مينسك، أثناء احتفالات بالألعاب النارية في ذكرى استقلال البلاد التي صادفت في 3 يوليو.

وأفادت تقارير بأن الشخص المتوفي امرأة أصيبت في رقبتها بقطعة معدنية متطايرة من آلة محطمة لإطلاق ألعاب نارية.

وسمع دوي ضخم بعد ثلاث دقائق من انطلاق الاحتفالات، تبعه صوت تهشم زجاج بنايات قريبة من موقع الاحتفالات، فيما تصاعد دخان رمادي كثيف.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوت دوي ثان بعد 30 ثانية من الانفجار الأول، أدى إلى تهشيم المزيد من الزجاج وسط صيحات هلع من الحاضرين.

وقال شهود عيان إن التفجيرين تسببا في انكسار زجاج مركز رياضي محلي، إلى جانب زجاج نوافد العديد من الشقق المجاورة.

وأكد وزير الصحة البيلاروسي، فلاديمير كارانيك، نقل ثمانية أشخاص إلى مستشفيات العاصمة بعد الحادثة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا