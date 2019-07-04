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مجموعات يهودية تتبرع بـ700 ألف دولار لذوي ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

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مجموعات يهودية تتبرع بـ700 ألف دولار لذوي ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا
Reuters
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أعلن موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية" أن مجموعات يهودية تبرعت لعائلات ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا بـ700 ألف دولار.

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وقال أحد منظمي حملة التبرعات في تصريح صحفي إن "اليهودية والإسلام ديانتان توحيديتان من الأديان الإبراهيمية. اليهود والمسلمون عانوا من الاضطهاد والعنصرية على حد سواء عبر التاريخ، واليوم أيضا".

ونُقل عن أحد الشيوخ البارزين في نيوزيلندا قوله: "كان لأحداث كرايستشرش تأثير عميق ودائم على الجالية المسلمة في نيوزيلندا. إن إدراك إخواننا وأخواتنا اليهود لما مررنا به ومساعدتهم لنا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

المصدر: IsraelArabic

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