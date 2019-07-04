دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، موسكو لفرض رقابتها على تصرفات القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب التي تسيطر عليها جماعات مسلحة.

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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الوزير قوله "يجب أن تتحكم روسيا في تصرفات نظام بشار الأسد بشأن الوضع في إدلب".

واتفقت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر الماضي في سوتشي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب على طول خط التماس بين قوات المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.

وتولت تركيا مهمة تحرير هذه المنطقة من إرهابي جبهة النصرة. وكان من المفترض أن تصبح المنطقة منزوعة السلاح خالية من المسلحين وقواعدهم بحلول 15 أكتوبر الماضي، لكن أنقرة فشلت حتى الآن في تطهير هذه المنطقة من الجماعات الإرهابية. وفي الأسبوع الماضي أعلنت أنقرة عن تعرض نقطة مراقبة لقواتها في إدلب لهجوم من جانب القوات الحكومية السورية.

المصدر:إنترفاكس