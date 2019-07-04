الولايات المتحدة.. تخفيض رتبة قائد بالبحرية بعد تبرئته من ارتكاب جرائم حرب في العراق

قررت هيئة محلفين عسكرية تخفيض رتبة قائد فصيلة بالعمليات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، فضلا عن فرض عقوبة مالية عليه بعد أن كانت برأته من تهمة قتل أسير من تنظيم "داعش".

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ووجدت الهيئة أن القائد، إدوارد غالاغر، بريء من القتل والشروع في القتل وغيرها من التهم، ومنها إطلاق النار عمدا على مدنيين عزل وعرقلة العدالة، لكنها أدانته بالظهور في صورة مع جثة، وهي ممارسة يشير إليها العسكريون بالتقاط "صور الغنيمة".

وسيعاقب غالاغر بتخفيض رتبته درجة واحدة، إلى جانب حسم مرتب شهرين، وهو مبلغ يقارب 5400 دولار.

وفي حديثه لهيئة المحلفين قبل الحكم، اعترف غالاغر بـ"المسؤولية الكاملة" عن ظهوره في الصورة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أشاد بتربئة غالاغار في منشور على "تويتر"، كما أكد في وقت سابق تدخله شخصيا من أجل الإفراج عنه من الحبس الاحتياطي.

المصدر: رويترز