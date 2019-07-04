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طهران: في ذكرى استقلالهم "أحرقوا" طائرتنا المدنية

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طهران: في ذكرى استقلالهم
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في ذكرى إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية عام 1988، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن واشنطن "أحرقت" طائرة "إيرباص" الإيرانية في ذكرى استقلال الولايات المتحدة.

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وغرّد المتحدث الرسمي الإيراني بهذه المناسبة قائلا: "لقد منحوا بوقاحة قائد الفرقاطة نوط شجاعة وقال بوش في حينه إنه لن يعتذر".

وأضاف الربيعي: "لو كانت عندنا قدرة الردع فهل كانوا سيتصرفون بمثل هذه الوقاحة"، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يكمّل هذه الصورة الأمريكية.

أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فذكّر بأن سفينة حربية أمريكية أسقطت قبل 31 عاما طائرة ركاب إيرانية فوق المياه الإقليمية الإيرانية ما أسفر عن مقتل 290 راكبا بينهم 66 طفلا.

وكانت الفرقاطة الأمريكية "فينسنس"، وفق الرواية الإيرانية، قد أطلقت صباح 3 يوليو 1988 صاروخا باتجاه طائرة ركاب إيرانية فوق مياه الخليج وأصابتها بعد إقلاعها بـ7 دقائق من مطار بندر عباس.

الطائرة الإيرانية كانت في رحلة إلى دبي وعلى متنها 290 شخصا قتلوا جميعا، وكان بينهم مواطنون من الإمارات ويوغوسلافيا وباكستان والهند وإيطاليا، و66 طفلا تحت سن 13 عاما، و53 امرأة، وطاقم مكون من 16 شخصا.

المصدر: "إرنا" + "تويتر"

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