مصرع 8 وفقدان العشرات بانقلاب قارب في باكستان

خلف انقلاب قارب يحمل أكثر من 50 شخصا في مدينة هاريبور بمقاطعة خيبر باختونخوا شمال غربي باكستان مقتل 8 أشخاص أمس الأربعاء.

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وقال مساعد مفوض مدينة هاريبور، عرب غول، إن 15 شخصا أنقذوا حتى الآن، في حين يبحث الغواصون عن عشرات آخرين، مضيفا أن 4 أطفال كانوا من بين من فقدوا حياتهم في الحادث.

وأضاف أن ما بين 50 إلى 60 شخصا، من ضمنهم نساء وأطفال، كانوا على متن القارب الذي انقلب بسبب تيارات عالية في بحيرة تاربلا، أين كانوا متوجهين من ديدال كاماتش بمنطقة شانغلا بالمقاطعة، إلى هاريبور.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن فرق الإنقاذ والغواصين المحليين أرسلوا على الفور بعد الحادث، ولكنهم استغرقوا وقتا طويلا للوصول إلى الموقع الذي لم يكن بلوغه ممكنا برا.

من جهتها، قالت الشرطة إن انقلاب القارب كان على الأرجح نتيجة حمولة زائدة من الناس، وشحنات أخرى فوق طاقته.

المصدر: "شينخوا"