بالفيديو.. استمرار الاحتجاجات العنيفة للإثيوبيين في إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مساء اليوم الأربعاء، بأن متظاهرين من أصول إثيوبية ألقوا الحجارة باتجاه أفراد شرطة في محيط مفرق "ريشون لتسيون".

وأضافت "مكان" أنه تم تفريق المتظاهرين واعتقال اثنين منهم، مشيرة إلى العثور بحوزتهما على زجاجات حارقة.

وبينت الهيئة الإسرائيلية أنه أعيد فتح محاور إيالون في المقطع الواصل بين مفرقي ههالخا وهشالوم بعد أن كان مغلقا، بسبب مواجهات بين متظاهرين وأفراد الشرطة قرب مركز عزرئيلي، حيث تم اعتقال خمسة محتجين.

أما في كريات آتا شمالا، فقد حاول متظاهرون سد الطريق إلا أن أفراد الشرطة (يسام) تصدوا لهم، علما أن متظاهرين تجمهروا قرب "كنيون عزرئيلي" ضد عنف الشرطة.

وفي غضون ذلك، مددت المحكمة فترات اعتقال ثلاثة أشخاص بـ"شبهة الاعتداء" على أفراد شرطة والمشاركة في أعمال مخلة بالنظام العام قرب مدخل مدينة نتيفوت، يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، مساء الأربعاء، مع ممثلين عن الإثيوبيين، حيث صرح نتانياهو في وقت سابق بأنه لن يتم التساهل مع سد محاور طرق وممارسة العنف بحق قوات الأمن بما في ذلك إلقاء زجاجات حارقة وإضرام النار في الممتلكات، مشددا على ضرورة احترام القانون.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية