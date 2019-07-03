إسرائيل.. عمير بيرتس رئيسا لحزب العمل للمرة الثانية

فاز النائب الإسرائيلي، عمير بيرتس، برئاسة حزب العمل المعارض مع حصوله على47% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي جرت أمس الثلاثاء، حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة، اليوم الأربعاء، إلى أن بيرتس تغلب، بفارق كبير، على منافسيه، إيتسيك شمولي وستاف شافير.

وينتخب بيرتس للمرة الثانية لرئاسة حزب العمل، إذ فاز في عام 2005 متفوقا على منافسه آنذاك شمعون بيريس. وفي انتخابات مارس 2006، حصل حزب العمل على 19 مقعدا. وانضم الحزب إلى الائتلاف الذي شكله رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، الذي قام بتعيين بيرتس وزيرا للدفاع.

وخلال شغله منصب وزير الدفاع (من مايو 2006 حتى يونيو 2007)، خاض بيرتس حربين، إحداهما ضد قطاع غزة والأخرى على لبنان.

وجاء فوز بيرتس برئاسة حزب العمل (الذي حصل على 6 مقاعد في الانتخابات البرلمانية في أبريل الماضي) وسط استعداد الناخبين الإسرائيليين للعودة إلى مراكز الاقتراع مجددا، في 17 سبتمبر المقبل.

وتأمل الأحزاب الوسطية، وبينها "العمل"، واليسارية، في أن تؤدي الانتخابات إلى منع اليمين الإسرائيلي من تشكيل الحكومة القادمة.

وفور انتخابه، كشف بيرتس خطته الاستراتيجية لإعطاء حزب العمل، الذي أسس دولة إسرائيل وشكل حكوماتها لسنوات طويلة، مكانتها السياسية، معلنا عزمه على زيادة مقاعد الحزب إلى 15، وتوحيد صفوف كتلة "الوسط - اليسار" لمواجهة رئيس الحكومة اليمينية الحالية، بنيامين نتنياهو.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي + وسائل إعلام