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ظريف: اعتداءات الولايات المتحدة ضد إيران لم تبدأ في عهد ترامب

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ظريف: اعتداءات الولايات المتحدة ضد إيران لم تبدأ في عهد ترامب
RT
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، أن اعتداءات الولايات المتحدة ضد بلاده لم تبدأ في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته على موقع "تويتر"، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 31 لإسقاط الولايات المتحدة طائرة ركاب إيرانية في الرحلة 655، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وطاقمها وعددهم 290 شخصا، دان ظريف الهجوم وكتب: "قبل 31 سنة في مثل هذا يوم، أسقطت بارجة أمريكية طائرة الركاب (IR655) فوق مياه إيران الإقليمية".

وأضاف أن الولايات المتحدة قتلت جميع ركاب الطائرة وطاقمها الـ 290، ومن بينهم 66 طفلا.

وبين ظريف في تغريدته أن اعتداءات واشنطن ضد إيران لم تبدأ في عهد دونالد ترامب.

وأردف قائلا: "إن التحلي بالشجاعة والنظرة المستقبلية من شأنه أن ينهي اعتداءات (فريق ب) المتعطش للحرب".

المصدر: "تويتر"

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