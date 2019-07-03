ظريف: اعتداءات الولايات المتحدة ضد إيران لم تبدأ في عهد ترامب

أكد وزير الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، أن اعتداءات الولايات المتحدة ضد بلاده لم تبدأ في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته على موقع "تويتر"، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 31 لإسقاط الولايات المتحدة طائرة ركاب إيرانية في الرحلة 655، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وطاقمها وعددهم 290 شخصا، دان ظريف الهجوم وكتب: "قبل 31 سنة في مثل هذا يوم، أسقطت بارجة أمريكية طائرة الركاب (IR655) فوق مياه إيران الإقليمية".

وأضاف أن الولايات المتحدة قتلت جميع ركاب الطائرة وطاقمها الـ 290، ومن بينهم 66 طفلا.

وبين ظريف في تغريدته أن اعتداءات واشنطن ضد إيران لم تبدأ في عهد دونالد ترامب.

وأردف قائلا: "إن التحلي بالشجاعة والنظرة المستقبلية من شأنه أن ينهي اعتداءات (فريق ب) المتعطش للحرب".

31 yrs ago today, US warship shot down #IR655—a passenger jet—over Iran's territorial waters, killing 290 innocents incl 66 children.



US aggression against Iran did not begin with @realdonaldtrump. Courage & foresight—true grit in the face of #B_Team's thirst for war—can end it. pic.twitter.com/1Bu5MIiDpV — Javad Zarif (@JZarif) 3 июля 2019 г.

المصدر: "تويتر"