خامنئي يتحدث عن موسم الحج: هذا ما على السعودية أن تفعله

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الحج "فريضة عبادة سياسية"، داعيا المسؤولين عن الحج إلى التعامل بأسلوب مناسب مع الحجاج.

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وأضاف خامنئي خلال استقباله المسؤولين عن شؤون الحج في إيران، أنه "من الأخطاء الكبرى، دعوة "غير المبالين بالإسلام"، إلى عدم إقحام السياسة بالحج، مشددا على أن إيجاد الوحدة الإسلامية، ونصرة الشعب الفلسطيني ومظلومي العالم الإسلامي مثل اليمن، هي أعمال سياسية وتندرج ضمن التعاليم الإسلامية.

وأكد خامنئي، أن مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق المسؤولين عن مناطق الحج، ومن ضمنها توفير أمن الحجاج واحترامهم وصون كرامتهم، لأنهم ضيوف الرحمن.

وأضاف أن على المسؤولين عن الحج في السعودية التعامل بأسلوب مناسب مع الحجاج خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة والمدينة.

المصدر: فارس