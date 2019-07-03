رئيس بوليفيا ينصح ترامب أن يتعلم احترام الشعوب الأخرى ويكون أكثر إنسانية

قال الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، إن سياسة الرئيس الأمريكي، تعكس فكره تتمثل في أن الولايات المتحدة سيدة على العالم، داعيا دونالد ترامب إلى تعلم احترام شعوب العالم.

وقال موراليس في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن "على واشنطن التفكير بعمق في الأوضاع السياسية والاجتماعية في العالم"، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في الشعب الأمريكي بل في الرئيس الأمريكي.

ودعا الرئيس البوليفي نظيره الأمريكي إلى أن يكون أكثر إنسانية في علاقته بالشعوب الأخرى، مضيفا: "بودي أن أنصح دونالد ترامب بأن يتعلم احترام شعوب العالم، والعلاقات الثنائية المبنية على التفاهم والسعي الجماعي إلى ما فيه خير لشعوبنا".

وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تصدق على كل الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وحماية البيئة مثل اتفاقية باريس، مضيفا "اصطدمنا بحكومة تريد السيطرة على العالم".

المصدر: نوفوستي