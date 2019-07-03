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كوريا الشمالية تصدر عملة تذكارية تصور نزع السلاح النووي

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كوريا الشمالية تصدر عملة تذكارية تصور نزع السلاح النووي
Reuters /awi
علما كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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أصدرت كوريا الشمالية عملة تذكارية تبرز نزع السلاح عن شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما نقله مسؤول في "المجلس الكوري للمصالحة والتعاون".

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وأكد العضو في المجلس، لي سانغ هيون، الثلاثاء حصوله على العملة التي أصدرها البنك المركزي لكوريا الشمالية.

ونقشت على العملة عبارتا "نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية" و"حماية أمن وسلامة العالم"، كما تتوسطها صورة لثلاثة أيد تهشم صاروخا كتب عليه الحرف "N".

وتختلف العملة التذكارية الجديدة عن سابقتها الصادرة السنة الماضية، والتي حملت صورة قبضة تسحق صاروخا يحمل عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية" ورايتها.

ويرى متابعون أن إصدار العملة التذكارية يهدف إلى إظهار جهود بيونغ يانغ الرامية إلى نزع الأسلحة النووية.

المصدر: وكالات

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