البنتاغون: اختبار الصين صواريخ في بحر الصين الجنوبي أمر مقلق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن إطلاق الصين صواريخ في بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة أمر "مثير للقلق".

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وأعلن اللفتنانت كولونيل، ديف إيستبيرن، المتحدث باسم البنتاغون أمس الثلاثاء أن الصين اختبرت هناك عدة صواريخ باليستية مضادة للسفن في مطلع الأسبوع.

وقال: "بالطبع البنتاغون على دراية بإطلاق الصواريخ الصينية من منشآت صناعية في بحر الصين الجنوبي قرب جزر سبراتلي".

وأضاف: "لن أتحدث بالنيابة عن كل الدول ذات السيادة بالمنطقة، ولكني على ثقة بأنها توافق على أن سلوك جمهورية الصين الشعبية يتناقض مع ادعائها بأنها تريد تحقيق السلام بالمنطقة، كما أن أفعالا مثل هذه تعد بوضوح إجراءات قسرية تهدف إلى ترهيب الدول الأخرى التي تطالب بالسيادة أيضا في بحر الصين الجنوبي".

ويعد بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية، والتي تشمل أيضا الحرب التجارية والعقوبات الأمريكية وتايوان.

وسبق أن تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات مرارا بشأن ما تصفه واشنطن بإضفاء بكين الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي من خلال بناء منشآت عسكرية على جزر صناعية.

المصدر: رويترز