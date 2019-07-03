طائرة استطلاع أمريكية مسيرة تنفذ مهمة قرب الحدود الغربية الروسية
أفاد موقع متخصص في مراقبة الملاحة الجوية بأن طائرة استراتيجية مسيرة من طراز "RQ-4A Global Hawk"، تابعة لسلاح الجو الأمريكي نفذت مساء الثلاثاء مهمة تجسس قرب حدود روسيا الغربية.
وذكر موقع "PlaneRadar" المتخصص أن طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيرة وتحمل رقم "04-2021" أقلعت من قاعدة جوية في إيطاليا، ورُصدت في نقطة بين منطقة كالينينغراد وبيلاروس في الساعة 18:50 بتوقيت موسكو.
18:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 2, 2019
Стратегический разведывательный #БпЛА#Northrop#Grumman RQ-4A #Global#Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, совершает разведывательный полёт, между Калининградской🇷🇺 областью и Белоруссией.#UAV#RQ4#USAFpic.twitter.com/v55Ei450ft
وبدأت الطائرات المسيرة الأجنبية في الآونة الأخيرة، تظهر بشكل متزايد قرب الحدود الروسية، حيث رصدت فوق البحر الأسود وقرب منطقة كالينينغراد الروسية، وفي مناطق غير بعيدة عن القواعد الروسية في سوريا.
وعلى الرغم من النداءات من جانب وزارة الدفاع الروسية، ترفض واشنطن وقف عمليات التجسس قرب الحدود الروسية.
المصدر: نوفوستي