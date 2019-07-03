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الشرطة الإسرائيلية تعتقل أكثر من 60 شخصا إثر احتجاجات على مقتل شاب إثيوبي الأصل

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الشرطة الإسرائيلية تعتقل أكثر من 60 شخصا إثر احتجاجات على مقتل شاب إثيوبي الأصل
Reuters
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قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت أكثر من 60 شخصا في احتجاجات اندلعت في أنحاء البلاد عقب مقتل شاب يهودي إثيوبي برصاص الشرطة، وأن 47 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح خلال المواجهات.

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وأضافت الشرطة أن المتظاهرين هاجموا أفرادا من الشرطة وألقوا الحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات وألحقوا أضرارا مادية بالممتلكات.

وقالت مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، إن حوالي خمسين شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، بينهم متظاهرون وأفراد من الشرطة ومواطنون علقوا في الطرق بسبب الاختناقات المرورية الشديدة التي تسببت فيها الاحتجاجات، كما تعرضت أربعة طواقم طبية للاعتداء، مما أدى إلى إصابة مضمد بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن المتظاهرين منعوا طواقم طبية من تقديم العلاج لمرضى علقوا داخل سياراتهم بسبب هذه الاكتظاظات المرورية.

المصدر: مكان

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