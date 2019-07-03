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مرشحان جديدان لعضوية الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

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مرشحان جديدان لعضوية الاحتياطي الفدرالي الأمريكي
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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سمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشحين جديدين لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، وذلك بعد فشله في الربيع في تعيين اثنين من المقربين منه في هذين المنصبين.

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وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "أعتزم ترشيح كريستوفر والر الذي يعمل حاليا في فرع الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بولاية ميزوري، وجودي شيلتون التي تعمل في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير".

وكان الرئيس الجمهوري ترامب اضطر في مايو، على وقع انتقادات شديدة، إلى سحب مرشحيه لهذين المنصبين الشاغرين، وهما ستيفن مور، المعلق الاقتصادي المحافظ ومستشار الحملة الانتخابية لترامب، وهيرمان كاين، المرشح السابق للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية والذي قوضت ترشيحه اتهامات بالتحرش الجنسي.

وغالبا ما يطلق ترامب سهام انتقاداته باتجاه الاحتياطي الفدرالي، متهما البنك المركزي الأمريكي هذا بكبح النمو الاقتصادي للبلاد بتردده في خفض أسعار الفائدة.

المصدر: أ ف ب

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