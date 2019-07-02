دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المحتجين في إسرائيل على مقتل شاب من أصل إثيوبي إلى وقف إغلاق الطرق، مشيرا إلى أن الدولة لن تتحمل هذا الأمر.

وقال نتنياهو في حسابه الرسمي على "تويتر": "نحن دولة قانون ولا نتحمل إغلاق مفاصل الدولة. أطلب منكم أن نحل جميع المشاكل معا في إطار احترام القانون".

وقدم نتنياهو التعازي لأسرة الشاب الذي قتل بنيران رجل شرطة يوم السبت الماضي، ولكامل الجالية الإثيوبية في البلاد.

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وأضاف قائلا: "أعلم أنه توجد مشاكل يجب حلها"، مضيفا أن العمل على حل تلك المشاكل سيستمر وداعيا المحتجين لوقف إغلاق الطرق.

ويأتي ذلك على خلفية احتجاجات عمت كافة مناطق إسرائيل بعد مقتل الشاب سالومون طاقا (18 عاما) برصاص رجل شرطة. وأغلق المحتجون العديد من الطرق وأشعلوا الإطارات في مختلف المناطق الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في بعض الأماكن.

المصدر: RT