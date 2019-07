وسائل إعلام: سيناتور ديمقراطي يطالب بتحقيق في تقارير عن وقوع أسلحة أمريكية في أيدي قوات حفتر

دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي، بوب مينينديز، وزارة خارجية بلاده لإجراء تحقيق في تقارير تشير إلى وقوع صواريخ أمريكية بيعت سابقا للإمارات في أيدي خصوم الحكومة الليبية في طرابلس.

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "The Hill" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مينينديز، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، بعث رسالة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، طالب فيها الوزارة بفتح تحقيق بعد نشر صحيفة "The New York Times" تقريرا جاء فيه أن أسلحة أمريكية سبق أن بيعت للإمارات، تم العثور عليها في قاعدة عسكرية تابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقودها المشير خليفة حفتر، خصم حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

وتابع السيناتور: "لعلكم تدركون أنه في حال ثبتت صحة هذه المعلومات، فستلزمون قانونيا بوقف كل توريدات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة".

وحذر من أن الحديث سيدور، في هذه الحالة، عن "انتهاك خطير" للتشريعات الأمريكية و"خرق واضح فيما يبدو" للحظر الدولي المفروض على توريدات أسلحة إلى ليبيا.

إقرأ المزيد

وأشار مينينديز إلى أن ما يزيد الأمر خطورة أن نبأ العثور على أسلحة أمريكية في قاعدة لقوات حفتر، يأتي بعد وقت قليل من تجاوز إدارة الرئيس، دونالد ترامب، الكونغرس لتمرير صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليار دولار، على الرغم من مخاوف المشرعين من احتمال استخدام هذه الأسلحة ضد مدنيين في اليمن، حيث تخوض السعودية، مع حلفائها وفي مقدمتهم الإمارات، عمليات ضد الحوثيين لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

ويوم الجمعة الماضي، قالت "The New York Times" إن قوات موالية لـ "الوفاق" عثرت على أربعة صواريخ أمريكية مضادة للدروع من طراز "جافلين"، في قاعدة استخدمتها قوات حفتر في هجومها على العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب الصحيفة فإن الصواريخ تحمل علامات تشير إلى أنها بيعت للإمارات في العام 2008.

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت سابقا أنها تتعامل مع تقارير عن سوء استخدام أسلحة أمريكية بكل جدية.

المصدر: The Hill