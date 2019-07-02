جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح "للدول المعادية" بامتلاك سلاح نووي، موجها تحذيرا إلى "من يهدد بإبادة إسرائيل".

وقال نتنياهو خلال مراسم منح جائزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء إن "من يتوعد بإبادتنا يعرض نفسه لخطر الهلاك ويعرض نفسه، بمعنى القيادة التي تفكر بهذه المفاهيم، لخطر مشابه".

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ودعا نتنياهو في خطابه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تشديد العقوبات على إيران في أعقاب قرار طهران زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى ما فوق الحجم المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل يوم واحد، صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، بأنه "في حال هاجمتنا الولايات المتحدة، فلن تستمر إسرائيل إلا لنصف الساعة".

يذكر أن جائزة الأمن الإسرائيلية منحت لعملاء الموساد الذين تمكنوا من سرقة الأرشيف الإيراني الخاص ببرنامج طهران النووي، والذي يضم نحو 110 آلاف وثيقة، وكشف عنه نتنياهو في أبريل 2018.

AFP Jack GUEZ

ومنحت الجائزة كذلك للمسؤولين عن اكتشاف وتدمير شبكة الأنفاق التابعة لـ "حزب الله" على الحدود بين إسرائيل ولبنان، والفريق الذي صمم الصاروخ "جو-أرض" من نوع "SPICE 1000".

وجرت المراسم بحضور الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وقياديين في الجيش ووزارة الدفاع.

المصدر: RT+وكالات