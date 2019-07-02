إسرائيل.. احتجاجات ليهود من أصول إثيوبية ضد عنف الشرطة

تظاهر آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية في مناطق مختلفة احتجاجا على مقتل شاب من الأصول نفسها بنيران رجل شرطة في حيفا، يوم السبت الماضي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الاحتجاجات أدت إلى إغلاق أكثر من 20 محورا أمام حركة المرور، بما في ذلك في تل أبيب وحيفا وأشدود وعسقلان وبئر السبع وغيرها، ما تسبب باختناقات مرورية.

המחאה על הרג סלומון טקה | המשטרה עצרה לחקירה 16 חשודים בגין התפרעויות אלימות בהפגנה בצומת קרית אתא. הובערו צמיגים ואבנים הושלכו לעבר שוטרים. נזק נגרם לכלי רכב

(מיכל וסרמן) pic.twitter.com/pCtjxSHmXq — כאן חדשות (@kann_news) July 2, 2019

وشهد مفرق كريات آتا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، حيث ألقى المتظاهرون زجاجات وحجارة صوب أفراد الشرطة وأضرموا النار في إطارات مطاطية.

צומת עזריאלי, כעת

ראשוני המפגינים הגיעו ומנסים לחסום את הצומת pic.twitter.com/Drhmc5ol2G — רועי ינובסקי (@Roi_Yanovsky) July 2, 2019

وتم تقديم العلاج الطبي لـ 10 أشخاص أصيبوا بجروح أو شعروا بوعكة صحية. كما تم توقيف عشرات الأشخاص أثناء الاحتجاجات.

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يذكر أن رجل شرطة أطلق النار على الشاب سالومون طاقا (18 عاما) في مدينة حيفا السبت الماضي، وأرداه قتيلا. وقال الشرطي إنه تدخل لوقف شجار بين مجموعتين من الشباب، ثم اعتدوا عليه.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية اعتقال الشرطي المذكور وإجراء تحقيق معه.

وأثار مقتل الشاب من أصل إثيوبي موجة من الاحتجاجات التي تستمر لليوم الثالث على التوالي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية