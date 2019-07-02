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إسرائيل.. احتجاجات ليهود من أصول إثيوبية ضد عنف الشرطة

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تظاهر آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية في مناطق مختلفة احتجاجا على مقتل شاب من الأصول نفسها بنيران رجل شرطة في حيفا، يوم السبت الماضي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الاحتجاجات أدت إلى إغلاق أكثر من 20 محورا أمام حركة المرور، بما في ذلك في تل أبيب وحيفا وأشدود وعسقلان وبئر السبع وغيرها، ما تسبب باختناقات مرورية.

وشهد مفرق كريات آتا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، حيث ألقى المتظاهرون زجاجات وحجارة صوب أفراد الشرطة وأضرموا النار في إطارات مطاطية.

وتم تقديم العلاج الطبي لـ 10 أشخاص أصيبوا بجروح أو شعروا بوعكة صحية. كما تم توقيف عشرات الأشخاص أثناء الاحتجاجات.

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تظاهرات في حيفا عقب مقتل إثيوبي على يد الشرطة
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يذكر أن رجل شرطة أطلق النار على الشاب سالومون طاقا (18 عاما) في مدينة حيفا السبت الماضي، وأرداه قتيلا. وقال الشرطي إنه تدخل لوقف شجار بين مجموعتين من الشباب، ثم اعتدوا عليه.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية اعتقال الشرطي المذكور وإجراء تحقيق معه.

وأثار مقتل الشاب من أصل إثيوبي موجة من الاحتجاجات التي تستمر لليوم الثالث على التوالي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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