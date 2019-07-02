ابن ترامب زاد شعبيتها.. كامالا هاريس تتقدم بين الديمقراطيين الأمريكيين

حققت كامالا هاريس، السيناتورة عن كاليفورنيا، تقدما ملحوظا في استطلاعات الرأي التي أجريت عقب أولى المناظرات بين المرشحين الديمقراطيين للانتخابات التمهيدية المقررة عام 2020.

وحصلت هاريس على المركز الثالث في استطلاع مؤسسة "مورنينغ كونسلت"، بعدما نجحت في تقديم أداء لافت خلال المناظرة، لا سيما ضد أبرز المرشحين الديمقراطيين، جو بايدن، نائب الرئيس السابق.

وأبدى 12% من المشاركين في الاستطلاع (2407 ناخبين مسجلين)، دعمهم لهاريس التي كانت حازت 6% فقط من دعم الناخبين في الفترة الماضية، فيما تمسك بايدن بالصدارة رغم أن المناظرة أفقدته دعم 5%، لتستقر شعبيته عند 33%، حيث أن تراجعه صب بشكل كامل في مصلحة منافسته هاريس.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم هاريس بعدما تمكنت من توحيد الديمقراطيين للدفاع عنها ضد المزاعم التي روجها دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، عن أصولها.

وكان نجل ترامب أعاد نشر تغريدة لأحد الجمهوريين يزعم فيها أن هاريس "ليست أمريكية من أصول إفريقية، وإنما هي نصف هندية ونصف جامايكية". وجاء في التغريدة: "لقد تعبت جدا من الأشخاص الذين يسلبون الأمريكيين السود (مثلي) تاريخنا. إنه أمر مثير للاشمئزاز. الآن يتم استخدام ذلك في المناظرة الثانية للديمقراطيين. هؤلاء الناس هم أهلي، وليسوا أهلها".

وكتب ترامب الابن معلقا على التغريدة: "هل هذا صحيح؟". لكنه سرعان ما قام بحذفها بعدما أثارت جدلا واسعا.

وتريد كامالا هاريس (55 عاما) أن تكون أول امرأة سمراء البشرة سيدة للبيت الأبيض، وتعد أول أمريكية لأم من جذور هندية وأب جامايكي تشغل منصب سيناتورة، إذ انتخبت العام 2016 عضوا في مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، بعدما عملت مدعية عامة بالولاية نفسها من العام 2011 إلى العام 2017.

وتقدم هاريس نفسها على أنها "صاحبة حلول عملية بدلا من الرؤى الشاملة"، وعُرفت بحزمها الشديد في قضايا تهريب المخدرات والعنف الجنسي.

من الجدير ذكره أن المرشحين الديمقراطيين العشرة، تواجهوا في مناظرتين هذا الأسبوع، حيث سيسعى كل منهم إلى نيل الفرصة للإطاحة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

المصدر: وكالات