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أستراليا.. اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في علاقتهم بـ"داعش"

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أستراليا.. اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في علاقتهم بـ
Reuters
صورة أرشيفية للشرطة الأسترالية
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تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بتنظيم "داعش" خلال مداهمات جرت في أرجاء مختلفة من مدينة سيدني بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

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وأكد متحدث باسم الشرطة، أن فرق مكافحة الإرهاب بالولاية، قامت بعمليات في سيدني، موضحا أنه لا يوجد أي تهديد للسلامة العامة.

وقال إن عمليات الاعتقال جاءت بعد تحقيقات شملت أشخاصا يشتبه بدعمهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

 المصدر: شينخوا

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