أستراليا.. اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في علاقتهم بـ"داعش"

تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بتنظيم "داعش" خلال مداهمات جرت في أرجاء مختلفة من مدينة سيدني بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

إقرأ المزيد

وأكد متحدث باسم الشرطة، أن فرق مكافحة الإرهاب بالولاية، قامت بعمليات في سيدني، موضحا أنه لا يوجد أي تهديد للسلامة العامة.

وقال إن عمليات الاعتقال جاءت بعد تحقيقات شملت أشخاصا يشتبه بدعمهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

المصدر: شينخوا