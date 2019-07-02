ليبرمان يتهم الحكومة الإسرائيلية بتمويل "حماس" لصناعة الصواريخ

اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية بتمول أنشطة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتعليقا على الأموال التي ترسلها قطر لمساعدة مواطني قطاع غزة، قال ليبرمان خلال مؤتمر في هرتسليا، بدأ أول أمس الأحد، إن "إسرائيل تمول الأنشطة في قطاع غزة، وتزود المواد الخام لإنتاج الصواريخ".

وزعم ليبرمان أن الأموال، التي تتسلمها حركة "حماس" لا تذهب إلى المحتاجين، بل تستغلها الحركة لتصنيع الصواريخ.

ويبحث مؤتمر هرتسليا (المعروف عادة باسم مؤتمر المناعة القومية)، قضايا رئيسية، تتصل الأولى باحتمالات وقدرة إسرائيل على الانتصار في حرب مقبلة، وسؤال حول تداعيات انهيار حل الدولتين والاتجاه نحو حل الدولة الواحدة، كخطر يهدد الحلم الإسرائيلي بإقامة دولة يهودية.

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية