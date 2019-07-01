البيت الأبيض: ترامب يبحث مع ماكرون تجاوز إيران "سقفها" من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هاتفيا، تجاوز إيران الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي.

وسابقا اليوم الاثنين، قال ترامب، أثناء فعالية في البيت الأبيض، إن إيران "تلعب بالنار" في نشاطاتها النووية.

وأعلنت إيران اليوم تجاوزها الحد الأقصى من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح به بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وهو 300 كيلوغرام، الأمر الذي أكدته لاحقا الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي، مبررا خطوة طهران بأنها جاءت بعد مرور 69 أسبوعا على انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد. كما أكد ظريف استعداد طهران للعودة عن قرارها تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصب في حال تنفيذ الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الصفقة النووية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) التزاماتها.

المصدر: رويترز + وكالات