ظريف: سنعيد مخزون اليورانيوم لمستواه السابق ما أن تنفذ الأطراف الأوروبية التزاماتها

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده ستعيد مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى مستواه المسموح به ما أن تنفذ الأطراف الأوروبية التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

We have NOT violated the #JCPOA.



Para 36 of the accord illustrates why:



We triggered & exhausted para 36 after US withdrawal.



We gave E3+2 a few weeks while reserving our right.



We finally took action after 60 weeks.



As soon as E3 abide by their obligations, we'll reverse. pic.twitter.com/bSxaMFaktH — Javad Zarif (@JZarif) ١ يوليو ٢٠١٩

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، رفض ظريف، اليوم الاثنين، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بـ "خرق" الاتفاق النووي. وأشار الوزير إلى أن طهران تصرفت ضمن الحقوق الممنوحة لها بموجب الفقرة الـ 36 من الاتفاق، والخاص بآلية تسوية الخلافات بين الأطراف الموقعة.

وذكر الوزير أن إيران لجأت إلى هذه الفقرة بعد انسحاب الولايات المتحدة (وهي إحدى الدول الموقعة) من الاتفاق. وتابع أن بلاده أمهلت سائر أطراف الصفقة النووية عدة أسابيع لتنفيذ التزاماتها، كما أن طهران نفذت وعدها بتجاوز المخزون المسموح به من اليورانيوم منخفض التخصيب "بعد مرور 60 أسبوعا" على انسحاب واشنطن من الصفقة.

وأضاف ظريف قائلا: "ما أن تنفذ الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) التزاماتها، سنعود عن قرارنا".

المصدر: RT