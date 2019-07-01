بالصور.. وزير الداخلية البريطاني المسلم يزور حائط البراق بقبعة يهودية

زار وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، وهو مسلم من أصول باكستانية، حائط البراق في مدينة القدس، رفقة حاخامين مرتديا القبعة اليهودية التقليدية "كيباه".

وأعاد نشر حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره على "تويتر" وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة للصحفي العبري شمعون آران، مصحوبة بصور تظهر جاويد أمام حائط البراق.

وحسب التغريدة، قال الوزير البريطاني أثناء الزيارة إن والده كان يؤمن بالتعايش السلمي بين اليهود والمسلمين، مضيفا: "نثمن للغاية التراث اليهودي".

وزير الداخلية البريطاني Sajid Javid

هو من اصل إسلامي زار حائط المبكى في أورشليم القدس

في إطار زيارته ل #إسرائيل.



الوزير @sajidjavid قال إن والده كان يؤمن بالتعايش بين اليهود والمسلمين واضاف

"نثمّن للغاية التراث اليهودي".



سيلتقي لاحقا برئيس الوزراء #نتنياهو والوزير جلعاد اردن. pic.twitter.com/YQZm3DG6PQ — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 1, 2019

ولاحقا، التقى جاويد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن العام الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان.

وأكد أردان على حسابه في "تويتر" أنه اتفق مع نظيره البريطاني على إنشاء فرق عمل مشتركة خاصة بمحاربة التحديات في مجال الإنترنت، كاستغلال الأطفال والتحريض على الإرهاب، بالإضافة إلى خطر الطائرات المسيرة.

كما شكر الوزير الإسرائيلي نظيره البريطاني على قراره إدراج الجناح السياسي لـ "حزب الله" اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

A pleasure to host my dear friend, UK Home Sec. @sajidjavid



We agreed to establish joint working groups on combating online threats such as exploitation of children and terrorist incitement, and on facing the challenge of drones.

1/2 pic.twitter.com/En2q25FaxW — גלעד ארדן (@giladerdan1) July 1, 2019

المصدر: RT