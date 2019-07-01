أنباء عن إصابة متحدثة البيت الأبيض في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين!

تعرضت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، لإصابة بكدمات عنيفة إثر شجارها مع مسؤولين كوريين شماليين أثناء لقاء ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح.

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ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس الأحد تقريرا حول ما وصفته بـ"المشهد الفوضوي" خارج قاعة الاجتماعات التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقال التقرير إن غريشام تورطت بالشجار في الوقت الذي منع فيه رجال الأمن الكوريون الشماليون الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى القاعة الخاصة بالقمة، مما أدى لإصابتها بكدمات عنيفة.

من جهتها قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها: "بدأ الشجار عندما منع رجال الأمن السريون التابعون لكوريا الشمالية الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى قاعة الاجتماعات".

وأوضحت أنها اطلعت على مشهد الفيديو الذي سجل الواقعة بالكامل، وظهرت فيه غريشام وهي تقول لرجال الأمن السريين "إذهب، إذهب من هنا"، ثم دفعت مسؤولا كوريا شماليا جانبا، في محاولة منها لفتح الطريق للصحفيين الأمريكيين، ثم صرخ بها المسؤول: "توقفي… توقفي"، وبعدها ظهرت في الخلفية أصوات تقول "الأمريكية سقطت!".

ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن من البيت الأبيض أو من غريشام للتعقيب.

WATCH: Incoming White House Press Secretary Stephanie Grisham bruised in 'an all out brawl' with the North Koreans. Video appears to show her trying to push a way in for U.S. reporters to cover the meeting between President Trump and Kim Jong Un.



More: https://t.co/xcSHBKdqO7pic.twitter.com/Ir3ZMxHqa8 — Greg Angel (@NewsGuyGreg) 30 juin 2019

المصدر: وكالات