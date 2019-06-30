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رئيس وزراء إسبانيا: لم أتعرض للإهانة من ترامب

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رئيس وزراء إسبانيا: لم أتعرض للإهانة من ترامب
Reuters /FW1F/Peter Cooney
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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رد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على الأنباء التي تداولها البعض بشأن تعرضه للإهانة من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قمة العشرين.

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وقال سانشيز إن اللقطة التي رصدتها الكاميرات للرئيس الأمريكي وهو يشير له بالجلوس على مقعده خلال قمة العشرين بأوساكا وسط اليابان، فسرت بشكل خاطئ.

ونقلت صحيفة "الإمبارسيال" الإسبانية عن سانشيز قوله إن ما حدث هو "عكس الإهانة تماما"، لأن ترامب قال لحظة الإشارة بإصبعه إن "إسبانيا تعجبني".

وأكد سانشيز، أن التفسيرات التي تداولتها وسائل الإعلام لم تكن دقيقة، وأن ما حصل فهم وأوّل على نحو مغلوط، مقدما شكره للرئيس ترامب على إشادته بإسبانيا وقيادتها.

المصدر: وكالات

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