علقت إسرائيل على صورة ادعت أنها التقطت في باحة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، وهي تظهر عبارة تحية عبرية مكتوبة باللغة الإنجليزية.

وأعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر تلك الصورة التي تظهر عبارة "شبات شالوم"، مكتوبة بحروف انجليزية، وهي تعني "يوم السبت المبارك" باللغة العبرية، على حسابه في "تويتر" أمس، وذكر: "تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا "شبات شالوم" من باحة الكعبة المشرفة".

تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا "شبات شالوم" (يوم سبت مبارك) من باحة #الكعبةالمشرفة. pic.twitter.com/WRT8roDJNA — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 29, 2019

ونشر الحساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره الخارجية الإسرائيلية في "تويتر" الصورة نفسها، مدعية أن تل أبيب تلقتها من أحد الحجاج، ووصفتها بأنها "رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام".

تلقينا من أحد الحجاج في مكة 🇸🇦 هذه الصورة وبها هذه التهنئة "يوم سبت مبارك" (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود او الإسرائيليين من قلب الحرم.

هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام@bamedipic.twitter.com/wOhBVmJA8V — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2019

كما علق المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على هذه الصورة في "تويتر"، قائلا إنها التحية اليهودية داخل الحرم المكي، "ما أجمل التعايش والاحترام المتبادل".

ولا تستطيع RT التأكد من صحة هذه الصورة وتاريخ التقاطها.

وتصر إسرائيل في الآونة الأخيرة على حدوث انفراجة في العلاقات بينها وبعض جيرانها العرب، بحثا عن حلفاء إقليميين في وجه الخصم المشترك إيران.

المصدر: RT