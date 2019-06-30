 
مباشر

إسرائيل تعلق على صورة لتحية عبرية في باحة الكعبة!

أخبار العالم

إسرائيل تعلق على صورة لتحية عبرية في باحة الكعبة!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m25q

 علقت إسرائيل على صورة ادعت أنها التقطت في باحة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، وهي تظهر عبارة تحية عبرية مكتوبة باللغة الإنجليزية.

وأعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر تلك الصورة التي تظهر عبارة "شبات شالوم"، مكتوبة بحروف انجليزية، وهي تعني "يوم السبت المبارك" باللغة العبرية، على حسابه في "تويتر" أمس، وذكر: "تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا "شبات شالوم" من باحة الكعبة المشرفة".

ونشر الحساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره الخارجية الإسرائيلية في "تويتر" الصورة نفسها، مدعية أن تل أبيب تلقتها من أحد الحجاج، ووصفتها بأنها "رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام".

كما علق المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على هذه الصورة في "تويتر"، قائلا إنها التحية اليهودية داخل الحرم المكي، "ما أجمل التعايش والاحترام المتبادل".

ولا تستطيع RT التأكد من صحة هذه الصورة وتاريخ التقاطها.

وتصر إسرائيل في الآونة الأخيرة على حدوث انفراجة في العلاقات بينها وبعض جيرانها العرب، بحثا عن حلفاء إقليميين في وجه الخصم المشترك إيران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الجيش الوطني الليبي: سنعتقل كل تركي داخل الأراضي الليبية