كالامار تنتقد عدم إبراز زعماء العالم قضية خاشقجي في لقاءاتهم بمحمد بن سلمان في أوساكا

انتقدت أنييس كالامار، المسؤولة الأممية التي تقود تحقيقا في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تجاهل زعماء الدول هذه القضية في لقاءاتهم بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة "G20".

وفي تغريدة نشرتها، اليوم السبت، على حسابها في "تويتر"، خاطبت كالامار، المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلة: "عزيزي دونالد ترامب، عندما التقيت ولي العهد محمد بن سلمان، هل ناقشت مقتل السيد خاشقجي وتسلسل القيادة والتحقيق الفاشل والمحاكمة المغلقة؟ بإمكانكم تغيير كل شيء في البحث عن العدالة لجمال".

Dear ⁦@realDonaldTrump⁩, when you met with Crown Prince MBS, did you discuss the killing of Mr. #Khashoggi, the chain of command, the botched investigation, the closed trial? You can make all the difference in the search for #justiceforjamalhttps://t.co/pNP3btWnVl — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 29, 2019

وفي تغريدة أخرى، خاطبت المقررة الأممية ملكة هولندا ماكسيما، التي عقدت أيضا لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت اليوم السبت في أوساكا اليابانية، متسائلة: "يا صاحبة السمو الملكي، عندما قدمت لمحمد بن سلمان شرف لقائك، أثق بأنك أبرزت قتل خاشقجي خارج نطاق القضاء والتحقيق الفاشل وعدم التركيز على تسلسل القيادة والمحاكمة المغلقة، وأنا واثقة أنك طالبت بالعدالة لجمال".

Your Royal Highness, when you gave MBS the honor of your meeting, I trust you raised the extrajudicial killing of Mr #Khashoggi, the botched investigation, no focus on the chain of command, the closed trial. I trust you asked for #justiceforJamalhttps://t.co/pFT2rC9Eg3 — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 29, 2019

كما تطرقت كالامار إلى اللقاء الثنائي الذي عقدته مع ولي العهد السعودي على هامش القمة، رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مشيرة إلى أن الدعوة لضمان الشفافية في قضية خاشقجي والتي وجهتها ماي إلى الأمير السعودي "ليست كثيرا لكن أكثر مما فعله الزعماء الآخرون في G20".

وشددت المسؤولة الأممية على أن "الصمت لا يمكن أن يكون خيارا".

G20: May asks Saudi prince for transparency in #Khashoggi case. This was not a lot but probably more than many other leaders present at the G20 did. #Justiceforjamal. Silence cannot be an option. https://t.co/gWjIC8iAUm — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 29, 2019

وأعلنت السلطات السعودية بعد سلسلة روايات متضاربة أن خاشقجي، الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست"، قتل عقب دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي، من قبل فريق أمني جاء من الرياض، مشيرة إلى أن الجريمة جاءت نتيجة تجاوزات مسؤولين منفردين تجري الآن محاكمتهم.

لكن كالامار في تقريرها عن الحادث، تعتبر أن هذه الجهود غير كافية، وأن المحاكمة التي تجري في السعودية تفتقر إلى الشفافية، مشتبهة بوقوف مسؤولين أرفع مستوى وراء الجريمة، قد يكون بينهم ولي العهد.

المصدر: RT