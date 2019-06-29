تواجه مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، جنان كفتانجي أوغلو، اتهامات قد تصل عقوبتها إلى 17 سنة سجنا، على خلفية سلسلة تغريدات اعتبرت "مسيئة" للحكومة التركية.

وأثار مثول المعارضة التركية، أمس الجمعة، أمام المحكمة، غضب أنصارها، الذين تجمعوا أمام المحكمة تعبيرا عن مساندتهم لها.

ويتهم القضاء التركي كفتانجي أوغلو، بـ"إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان، والدولة التركية في سلسلة تغريدات بين 2012 و2017.

واضطلعت كفتانجي بدور رئيسي في فوز رئيس بلدية اسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، في سابقة منذ 25 عاما.

وتضمنت تغريدات كفتانجي انتقادات لأردوغان على خلفية مقتل فتى عمره 14 عاما أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع خلال تظاهرات "متنزه جيزي" المناهضة للحكومة عام 2013.

كما تواجه اتهامات "بـ"الدعاية للإرهاب" لنشرها تصريحات لعضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن تمردا مسلحا ضد الحكومة منذ العام 1989.

المصدر: وكالات