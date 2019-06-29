 
مباشر

بوتين يؤكد عزمه زيارة السعودية الخريف المقبل ودعمه لها في رئاسة مجموعة العشرين

أخبار العالم

بوتين يؤكد عزمه زيارة السعودية الخريف المقبل ودعمه لها في رئاسة مجموعة العشرين
Reuters Yuri Kadobnov
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m20p

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية الخريف المقبل.

إقرأ المزيد
مصافحة لافتة بين بوتين وبن سلمان في قمة
مصافحة لافتة بين بوتين وبن سلمان في قمة "العشرين"
إقرأ المزيد
السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين
السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين

وأعرب الرئيس الروسي أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لدعوته لزيارة السعودية.

وقال بوتين: "في الخريف، مثلما اتفقنا، آمل أن تتم هذه الزيارة".

وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه للسعودية في رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، التي ستحتضنها الرياض.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي أن العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية تشهد تطورا ديناميكيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.

وأوضح ولي العهد السعودي أن اللقاءات بين المسؤولين الروس ونظرائهم السعوديين ستتيح الفرصة لإيجاد إمكانيات لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا