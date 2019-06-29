بوتين يؤكد عزمه زيارة السعودية الخريف المقبل ودعمه لها في رئاسة مجموعة العشرين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية الخريف المقبل.

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وأعرب الرئيس الروسي أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لدعوته لزيارة السعودية.

وقال بوتين: "في الخريف، مثلما اتفقنا، آمل أن تتم هذه الزيارة".

وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه للسعودية في رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، التي ستحتضنها الرياض.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي أن العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية تشهد تطورا ديناميكيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.

وأوضح ولي العهد السعودي أن اللقاءات بين المسؤولين الروس ونظرائهم السعوديين ستتيح الفرصة لإيجاد إمكانيات لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

المصدر: وكالات