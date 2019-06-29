مقتل أكثر من 20 عسكريا أفغانيا في هجوم على نقطة تفتيش

قتل 24 عسكريا أفغانيا، على الأقل، في هجوم شنه، مساء أمس الجمعة، مسلحون على نقطة تفتيش في ولاية بغلان بشمال شرق البلاد.

وقالت مصادر أفغانية إن الهجوم أدى إلى اشتباك استمر عدة ساعات في منطقة "نهرين" التابعة لولاية بغلان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن في الآونة الأخيرة كثفت حركة طالبان هجماتها على قوات الأمن الأفغانية.

هذا ومن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة، اليوم السبت، في قطر جولة جديدة من مفاوضات السلام مع ممثلين عن "طالبان"، في إطار المساعي لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ أعوام في أفانستان.

المصدر: وكالات