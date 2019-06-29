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الدالاي لاما: إذا كانت خليفتي امرأة فيجب أن تكون جذابة!

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الدالاي لاما: إذا كانت خليفتي امرأة فيجب أن تكون جذابة!
Reuters
الزعيم الروحي للبوذيين في التبت بالصين، الدالاي لاما تينزن غياتسو
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قال الدالاي لاما، الزعيم الروحي للبوذيين في منطقة التبت ذات الحكم الذاتي بالصين، إنه يرحب بأن تكون خليفته امرأة، بشرط أن تكون جذابة!.

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وأضاف الدالاي لاما البالغ من العمر 83 عاما، أمس الجمعة، خلال مقابلة إذاعية أن الناس لا يحبون رؤية "وجه ميت"، مشددا على أن الجمال الداخلي والخارجي لدى المرأة مهم جدا لدى البوذيين.

وفي حديث له عام 2009، أشار الزعيم الروحي لـ"HuffPost" إلى أنه يعتبر نفسه ناشطا نسائيا، قائلا: "أليس هذا ما تسميه شخصا يناضل من أجل حقوق المرأة؟"

ويعيش الدالاي لاما، الحائز جائزة نوبل للسلام عام 1989، في الهند منذ هربه عام 1959 من منطقة التبت الصينية.

وهو يحظى بشعبية كبيرة، لكنه لم يلتق أي رئيس أجنبي منذ 2016. كما أن حكومات العالم لا تسعى إلى دعوته خوفا من إثارة غضب بكين.

كما أن الهند، التي منحته حق اللجوء في 1959 عندما فر مشيا عبر جبال الهمالايا، يبدو أنها تخلت عنه. إذ ذكرت مصادر دبلوماسية أن الحكومة الهندية حذرت على ما يبدو من مشاركته في أي مناسبات رسمية.

المصدر: BBC

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