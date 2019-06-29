غموض يحيط بمنفذ التشويش على مطار بن غوريون

لا تزال وسائل الإعلام الإسرائيلية تثير التكهنات حول من يقف وراء تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" في مطار بن غوريون الدولي مؤخرا، بعد اتهام روسيا ونفي الأخيرة هذه المزاعم.

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وبحسب وسائل الإعلام تلك، فقد استمرت مشكلات "جي بي إس" (GPS) على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقا للاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية ومصادر مسؤولة في الطيران، حيث تعمل السلطات الإسرائيلية على حل المشكلة وإيجاد مسببها منذ اليوم الأول لظهورها.

وفي وقت سابق، أبلغت مصادر عسكرية مجهولة إذاعة الجيش الإسرائيلي أن روسيا تتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، على بعد نحو 350 كم شمال مطار بن غوريون، قد تكون وراء التشويش.

إلا أن السفارة الروسية في تل أبيب رفضت تلك المزاعم باعتبارها "أخبارا مزيفة".

المصدر: وكالات