ألمانيا.. اتهام 8 عناصر من اليمين المتطرف بالتخطيط لتدبير تمرد دموي

وجهت السلطات الألمانية اليوم الجمعة اتهامات قضائية إلى ثمانية أشخاص منتمين إلى اليمين المتطرف، بتشكيل تنظيم بهدف تدبير تمرد في البلاد.

وألقت السلطات القبض على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة العام الماضي، في منطقة كيمنتس بولاية ساكسونيا الشرقية، حيث شكلوا جماعة أطلقوا عليها "ثورة كيمنتس"، بهدف تنفيذ هجمات وتدبير تمرد دموي مشابه لحرب أهلية في العاصمة برلين، في الثاني من أكتوبر، لكن الشرطة أحبطت هذه المخططات عندما حاول هؤلاء اقتناء أسلحة نارية.

ويعتقد أن بعض المتهمين متورطون في هجوم على مجموعة من المهاجرين في كيمنتس، وقع في 14 سبتمبر العام الماضي.

المصدر: أسوشيتد برس + دويتشه فيله