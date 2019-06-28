شاهد.. تصرف غريب من ترامب تجاه رئيس وزراء إسبانيا

نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، مقطع فيديو يظهر تصرفا غريبا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه رئيس وزراء إسبانيا خلال قمة "مجموعة العشرين".

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وظهر ترامب في الفيديو، وهو يشير لرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بيده، إلى المكان المخصص لجلوسه، ليرد سانشيز على حركة ترامب بابتسامة صغيرة "ساخرة".

Pedro Sánchez se ha ido a su sitio con una sonrisa tras el gesto burlón de Trump, que le ha mandado sentar https://t.co/oRfSsktskopic.twitter.com/j9MmuG2H1X — EL PAÍS (@el_pais) June 28, 2019

وتحضر إسبانيا بصفة "دولة ضيفة" على قمة العشرين لهذا العام، والتي تعقد اليوم وغدا في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة العديد من زعماء العالم.

المصدر: EL PAÍS