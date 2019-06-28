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شاهد.. تصرف غريب من ترامب تجاه رئيس وزراء إسبانيا

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شاهد.. تصرف غريب من ترامب تجاه رئيس وزراء إسبانيا
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين
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نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، مقطع فيديو يظهر تصرفا غريبا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه رئيس وزراء إسبانيا خلال قمة "مجموعة العشرين".

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وظهر ترامب في الفيديو، وهو يشير لرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بيده، إلى المكان المخصص لجلوسه، ليرد سانشيز على حركة ترامب بابتسامة صغيرة "ساخرة".

وتحضر إسبانيا بصفة "دولة ضيفة" على قمة العشرين لهذا العام، والتي تعقد اليوم وغدا في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة العديد من زعماء العالم.

المصدر: EL PAÍS

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