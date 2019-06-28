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مقتل 3 جنود في انفجار بمعسكر تابع للجيش في الفلبين

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مقتل 3 جنود في انفجار بمعسكر تابع للجيش في الفلبين
Reuters / Jorge Silva
عناصر من القوات الفلبينية - أرشيف -
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لقي 3 جنود مصرعهم وأصيب 9 آخرون في انفجار استهدف قاعدة عسكرية في الفلبين جنوب البلاد، يوم الجمعة.

ووقع الانفجار وقت الظهيرة تقريبا في أرخبيل سولو بجنوب البلاد، معقل "جماعة أبو سياف" المتشددة التي تدين بالولاء لتنظيم "داعش"، وتشتهر بعمليات الخطف والقرصنة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقال سيريليتو سوبيخانا، قائد منطقة مينداناو الغربية، في بيان، إن "القوات البرية تواصل التعرف على الملابسات وتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم غير الإنساني".

وأضاف سوبيخانا: "سنكثف هجماتنا لسحق الجماعات الإرهابية".

وتتهم الحكومة متشددين لهم صلة بالجماعة بالمسؤولية عن تفجير استهدف كنيسة في جزيرة جولو الواقعة في الجنوب أيضا، في يناير 2019، أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات.

جدير بالذكر أن الحكومة تفرض نظام الطوارئ في أنحاء من جنوب البلاد للتصدي لتنظيم "داعش" وعمليات النهب التي تنفذها "جماعة أبو سياف" منذ عقود في منطقة يسودها الفقر، ويقطنها معظم أفراد الأقلية المسلمة في البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية.

المصدر: رويترز

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