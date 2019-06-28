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أئمة فرنسيون ينددون بالصمت السياسي والإعلامي بعد حادثة إطلاق النار في بريست

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أئمة فرنسيون ينددون بالصمت السياسي والإعلامي بعد حادثة إطلاق النار في بريست
Youtube Screenshot
جوار المسجد الذي عرف إطلاق النار
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استنكر مجلس مساجد إقليم رون الفرنسي "غياب ردة فعل الطبقة السياسية، وصمت وسائل الإعلام الذي ينم عن الاحتقار" بعد حادثة إطلاق النار قرب مسجد في بريست.

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وعبر الأئمة عن "قلقهم المشترك تجاه زيادة الأعمال العدائية ضد المسلمين".

ووفقا للإحصاءات التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية، فإن عدد الأعمال العدائية ضد المسلمين التي جرى التبليغ عنها انخفضت بشكل ملموس لم تشهده البلاد منذ 2010.

من جهته، اعترض المرصد الفرنسي المناهض "للإسلاموفوبيا" على هذه الأرقام التي يرى أنها "لا تعكس الحقيقة"، بسبب رفض أغلب الضحايا تقديم شكاوى.

يذكر أن إطلاق النار مساء الخميس خلف إصابة شخصين أحدهما الإمام المثير للجدل رشيد الجاي.

المصدر: "لوفيغارو"

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