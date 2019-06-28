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على هامش قمة G20.. بوتين وماكرون يتبادلان الدعوات لزيارة بلديهما

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على هامش قمة G20.. بوتين وماكرون يتبادلان الدعوات لزيارة بلديهما
Sputnik Ilya Pitalev
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون
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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة روسيا في العام 2020، للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية.

وخلال لقاء جمع بين الرئيسين على هامش قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة، شكر بوتين ماكرون على دعوته لزيارة منتدى باريس للسلام، قائلا إنه سيحاول تلبيتها.

يتبع..

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