عشرات القتلى جراء انهيار منجم في الكونغو الديمقراطية والحصيلة مرشحة للارتفاع

أكدت السلطات المحلية أن أكثر من 40 عاملا لقوا مصرعهم جراء انهيار منجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث.

وبلغت حصيلة القتلى الرسمية جراء الحادث الذي وقع أمس الخميس في محافظة لولابا قرب الحدود مع زامبيا، داخل منجم للنحاس والكوبالت تابع لشركة "Glencore" السويسرية العملاقة، 43 قتيلا، اليوم السبت، ليسوا من موظفي الشركة، بل عمال دخلوا المنجم بصورة غير مشروعة.

وتعتقد السلطات المحلية أن مزيدا من جثث الضحايا لا تزال تحت الأرض، وقررت نشر عناصر من الجيش في المكان لفترة محدودة لمنع العمال من دخوله.

وذكر مسؤول نقابي لوكالة "رويترز" أن خطر انهيار المبنى اكتشف الأربعاء، ونصبت شركة "KCC" التابعة لـ "Glencore" لافتات حمراء تحذر من هذا الخطر، لكن العمال غير الشرعيين تجاهلوا ذلك.

المصدر: رويترز