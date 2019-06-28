لأول مرة.. كندا تصنف النازيين الجدد والمتعصبين للعرق الأبيض ضمن الجماعات الإرهابية

أضافت السلطات الكندية لأول مرة مجموعة "النازيين الجدد" وفرعها المسلح إلى قائمة التنظيمات الإرهابية، بعد أن اقتصرت اللائحة في وقت سابق على التنظيمات الإرهابية المعروفة.

إقرأ المزيد

وضم التصنيف الجديد الذي صدر الجمعة الماضية المجموعة النازية "Blood and Honour" (الدم والشرف) و فرعها "Combat 18" (الكتيبة 18)، ليضافا إلى حوالي 60 مجموعة إرهابية منها "القاعدة"، و"بوكو حرام"، وتنظيم "داعش".

ووفقا لهذا التصنيف، أصبح من الممكن مصادرة ممتلكات المجموعة وفرعها وإخضاع أعضائهما لعقوبات جنائية.

ووصفت الحكومة الكندية مجموعة "Blood and Honour" بأنها "شبكة دولية للنازيين الجدد، تستقي أفكارها من العقيدة القومية لألمانيا النازية"، مضيفة أن "Combat 18" هي "فرعها المسلح".

وأسس مغني الروك، إيان ستيوارت دونالدسون، مجموعة "الدم والشرف" النازية في إنجلترا سنة 1987.

وشارك أعضاء المجموعة في عمليات قتل بولاية فلوريدا الأمريكية، إلى جانب هجمات استهدفت عائلات غجرية في جمهورية التشيك.

وأعلنت الحكومة الكندية يوم الأربعاء عن مبادرات جديدة لمحاربة الإرهاب والمحتوى العنيف والمتطرف على الإنترنت، حيث ستخصص مليون دولار لإنشاء منصة تساعد الشركات على كشف المحتوى المتطرف للمنشورات وحذفه.

المصدر: وكالات