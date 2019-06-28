لندن: ماي قالت لبوتين إن تطبيع العلاقات بين الدولتين مستحيل بسبب التهديدات المتأتية من روسيا

أفاد مقر رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأنها أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطبيع العلاقات بين البلدين مستحيل في ظروف "التهديدات من جانب روسيا للندن وحلفائها".

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وجاء في بيان صدر عن مقر ماي في شارع داونينغ ستريت ونشرته وسائل إعلام بريطانية بعد لقاء ماي مع الرئيس بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة: "لا يمكن تطبيع العلاقات الثنائية بيننا قبل أن توقف روسيا أعمالها غير المسؤولة والمثيرة لزعزعة الاستقرار والتي تهدد بريطانيا وحلفاءها".

وأضاف البيان أن الحديث يدور عن "التدخل العدواني في شؤون الدول الأخرى والتزوير وشن الهجمات السيبرانية".

كما أكدت ماي، حسب البيان، أنه تتوفر لدى لندن أدلة ثابتة على تورط موسكو في حادث التسمم في مدينة سالزبوري الذي وقع في مارس عام 2018.

وجاء في البيان: "أعلنت (ماي) بوضوح أنه توجد لدى بريطانيا أدلة دامغة على أن روسيا هي التي تقف وراء هذا الهجوم (التسمم)... وقالت أيضا إن هذه الأعمال يجب ألا تتكرر، وإن بريطانيا تريد أن يمثل المتورطان في هذا الهجوم أمام المحكمة".

كما تناول الجانبان الروسي والبريطاني الملف السوري حيث قال البيان: "ناقش الطرفان، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، المسائل ذات الأهمية الدولية بما فيها ... ضرورة منع الرئيس بوتين لهجوم الأسد على إدلب".

أما بشأن الملف الأوكراني فورد في البيان: "قالت (ماي لبوتين) إن الأعمال الروسية في أوكرانيا تثير قلقا عميقا، مشيرة إلى ضرورة تخفيف حدة توتر النزاع من أجل تحقيق أي تقدم".

هذا وشددت رئيسة الوزراء البريطانية على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: إنترفاكس + تاس