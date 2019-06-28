بوتين: التعاون بين روسيا والهند والصين مثال للنظام العالمي العادل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التعاون في الشكل الذي يجري بين روسيا والهند والصين يمكنه أن يصبح مثالا للنظام العالمي العادل الذي يرفض سياسة الحماية والعقوبات غير الشرعية.

وقال بوتين في لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة: "بشكل عام من الممكن أن يصبح تعاوننا في شكل "روسيا-الهند-الصين" مثالا للنظام العالمي العادل والحديث ومتعدد الأقطاب والذي يرفض سياسة الحماية والإجراءات الأحادية الجانب والعقوبات غير الشرعية".

وأضاف أن تنسيق المواقف في إطار هذه "الثلاثية" يمكنه أن يأتي بنتائج جيدة عند تناول أهم المواضيع المطروحة أمام أكبر المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين.

وأضاف: "كما أتصور فإن دولنا يمكن أن تدعم معا تعزيز سمعة منظمة التجارة العالمية والحفاظ على دورها كهيكل شامل يقوم بالإشراف على التجارة العالمية. والمهمة الهامة الأخرى هي دعم الجهود الهادفة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي".

المصدر: تاس