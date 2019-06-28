أعلن مصدر كان داخل الغرفة التي عقد فيها اللقاء الثنائي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير كان يدقق مواضيع المحادثات قبل دقائق من انطلاق اللقاء.

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وأضاف المصدر أن الرئيس الأمريكي كان أول من دخل الغرفة للمشاركة في اللقاء، وكان يناقش مع مساعديه ووزرائه قائمة المواضيع التي يجب أن يناقشها مع الرئيس بوتين.

وسأل ترامب: "هل سنتحدث عن الإشراف على السلاح؟"

ورد على ذلك مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بشكل إيجابي.

وعقد اللقاء الثنائي بين بوتين وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) في أوساكا اليابانية. وفي بداية اللقاء قال الرئيس بوتين: "لدينا ما نتحدث عنه". بدوره أعلن ترامب أنه ينوي بحث المسائل التجارية ونزع السلاح، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى، معبرا عن أمله بنجاح اللقاء.

المصدر: نوفوستي