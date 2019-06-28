 
مباشر

أردوغان يكشف كيف سيتعامل مع رئيس بلدية اسطنبول الجديد!

أخبار العالم

أردوغان يكشف كيف سيتعامل مع رئيس بلدية اسطنبول الجديد!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1u9

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتعاون مع رئيس بلدية اسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، لكن بشرط!

إقرأ المزيد
بعد خسارة معسكر أردوغان.. حكومة تركيا تتخذ أول إجراء للحد من صلاحيات رئيس بلدية اسطنبول
بعد خسارة معسكر أردوغان.. حكومة تركيا تتخذ أول إجراء للحد من صلاحيات رئيس بلدية اسطنبول

وقال أردوغان خلال مقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية إنه سيتعاون معه "إذا تقدم بمشروعات واقعية تتماشى مع مصلحة المدينة"، مضيفا في ذات السياق "إذا جاء بمشروعات واقعية تتماشى مع مصالح اسطنبول، فسيدعمها حزب العدالة والتنمية بالطبع".

وبشأن الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا في بلاده، رأى الرئيس التركي أنها "انعكاس للثقافة الديمقراطية القوية والمؤسسات الراسخة في تركيا".

وتابع أردوغان مشددا على أنه "في تركيا لا توجد إرادة فوق إرادة الشعب، ولا يوجد قرار فوق قرار الشعب، وما أدى بتركيا إلى هذه المرحلة من الديمقراطية هو النجاح الذي حققته حكومة حزب العدالة والتنمية المستمرة في السلطة منذ 17 عاما".

ورأى أن حزبه خرج منتصرا من الانتخابات البلدية الأخيرة ودلل على ذلك بقوله: "لدينا أغلبية ساحقة في المجالس البلدية، فالعدالة والتنمية يقود لجان (البلديات)، وجميع نواب رؤساء البلديات من حزب العدالة والتنمية، فنحن لسنا الخاسرين بل الفائزون في الانتخابات".

المصدر: yenisafak

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اتهامات بين ترامب وقائدة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات!