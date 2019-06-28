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فيديو.. الكاميرات تسجل لقطة طريفة لماكرون ينحني ليهمس بأذن ترامب مغطيا فمه بيده

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فيديو.. الكاميرات تسجل لقطة طريفة لماكرون ينحني ليهمس بأذن ترامب مغطيا فمه بيده
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
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رصدت كاميرات الصحفيين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقترب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ويهمس له في أذنه.

وقد أثارت هذه اللقطة، التي وقعت أثناء أعمال قمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، اهتمام الصحفيين، متسائلين عن فحوى ما همس به ماكرون في أذن ترامب.

المصدر: RT

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