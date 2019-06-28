فيديو.. الكاميرات تسجل لقطة طريفة لماكرون ينحني ليهمس بأذن ترامب مغطيا فمه بيده

رصدت كاميرات الصحفيين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقترب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ويهمس له في أذنه.

وقد أثارت هذه اللقطة، التي وقعت أثناء أعمال قمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، اهتمام الصحفيين، متسائلين عن فحوى ما همس به ماكرون في أذن ترامب.

French President Macron whispers something in President Trump's ear before #G20 working session. pic.twitter.com/rjAQzMN8QX — The Hill (@thehill) 28 июня 2019 г.

المصدر: RT